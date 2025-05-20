Илон Маск пообещал руководить Tesla ещё как минимум пять лет

Маск хочет сохранить «достаточную долю» голосующего контроля в Tesla, чтобы инвесторы-«активисты» не могли его «свергнуть», пишет CNBC со ссылкой на видеозвонок с предпринимателем на катарском экономическом форуме в Дохе. Причина не в деньгах, а в желании определять будущее компании, объяснил он.

На фоне выступления акции Tesla выросли более чем на 3% и на 17:50 мск торгуются на отметке $346,28. Правда, с начала 2025 года они подешевели на 15%. В апреле Tesla отчиталась по итогам первого квартала. Общая выручка снизилась на 9% год к году — до $19,34 млрд. Выручка от продажи электромобилей упала на 20%, до $14 млрд.

Чистая прибыль за первые три месяца 2025 года сократилась на 71% — до $409 млн. Машин поставили 336,7 тысячи, что на 13% меньше год к году и на 32% меньше квартал к кварталу. При этом произвели 362,6 тысячи единиц.

Сам Маск вызвал недовольство у общественности из-за работы с президентом США Дональдом Трампом в роли куратора DOGE — временного Департамента эффективности правительства США. Задача департамента — урезать бюджетные расходы, сворачивая ведомства, программы, а также сокращая госслужащих.

Американцы были возмущены тем, что человек, которого никто не избирал и который управляет несколькими компаниями, вершит судьбы местных граждан и получает доступ к конфиденциальным данным.

Чтобы вынудить предпринимателя отойти от политики, активисты организовали протестное движение Tesla Takedown. Задумывали его как мирное, но к акциям добавились случаи вандализма: по салонам и машинам стреляли, их разрисовывали и расписывали ругательствами, свастикой и негативными лозунгами. Были и поджоги зарядных станций.