Илон Маск пообещал руководить Tesla ещё как минимум пять лет

В ответ на вопросы инвесторов о его вовлечённости в управление автокомпанией.Маск хочет сохранить «достаточную долю» голосующего контроля в Tesla, чтобы инвесторы-«активисты» не могли его «свергнуть», пишет CNBC со ссылкой на видеозвонок с предпринимателем на катарском экономическом форуме в Дохе. Причина не в деньгах, а в желании определять будущее компании, объяснил он.На фоне выступления акции Tesla выросли более чем на 3% и на 17:50 мск торгуются на отметке $346,28. Правда, с начала 2025 года они подешевели на 15%. В апреле Tesla отчиталась по итогам первого квартала. Общая выручка снизилась на 9% год к году — до $19,34 млрд. Выручка от продажи электромобилей упала на 20%, до $14 млрд.Чистая прибыль за первые три месяца 2025 года сократилась на 71% — до $409 млн. Машин поставили 336,7 тысячи, что на 13% меньше год к году и на 32% меньше квартал к кварталу. При этом произвели 362,6 тысячи единиц.Сам Маск вызвал недовольство у общественности из-за работы с президентом США Дональдом Трампом в роли куратора DOGE — временного Департамента эффективности правительства США. Задача департамента — урезать бюджетные расходы, сворачивая ведомства, программы, а также сокращая госслужащих.Американцы были возмущены тем, что человек, которого никто не избирал и который управляет несколькими компаниями, вершит судьбы местных граждан и получает доступ к конфиденциальным данным. Чтобы вынудить предпринимателя отойти от политики, активисты организовали протестное движение Tesla Takedown. Задумывали его как мирное, но к акциям добавились случаи вандализма: по салонам и машинам стреляли, их разрисовывали и расписывали ругательствами, свастикой и негативными лозунгами. Были и поджоги зарядных станций.На форуме в Дохе Маск заверил, что в будущем планирует тратить «гораздо меньше» времени на политические кампании.Илон Маск. Источник: Bloomberg В мае 2025 года источники WSJ рассказали, что совет директоров Tesla обратился в несколько кадровых агентств, чтобы обсудить поиск нового главы для автопроизводителя.По данным газеты, в начале 2024 года и сам Маск якобы говорил одному из близких, что больше не хочет быть директором, просто пока не видит подходящего преемника.Председатель совета директоров Tesla назвала слухи «ложью» — совет «уверен» в Маске. Сам он тоже написал, что текст WSJ — «умышленная ложь» и «грубое нарушение этики».#новости #tesla