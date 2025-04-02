Квартальные поставки Tesla упали на 13% год к году — до самого низкого показателя с 2022-го

Виной тому в том числе протесты против компании и её главы Илона Маска.За первые три месяца 2025 года Tesla поставила 336,68 тысячи электромобилей — это самый низкий результат со второго квартала 2022 года, пишет Bloomberg. Аналитики ожидали, что поставки составят 352-377 тысяч машин, уточняет CNBC.Произвела компания 362,61 тысячи автомобилей за первый квартал.Динамика поставок Tesla с первого квартала 2022 года по первый квартал 2025 года. Источник: BloombergReuters отмечает падение квартальных продаж компании в Европе: во Франции — на 41,1%, в Швеции — на 55,3%, в Норвегии — на 12,5%, в Дании — на 55,3%, в Нидерландах — на 49,7%.Издания называют среди причин отсутствие в модельном ряду машин, которые могли бы конкурировать по цене с другими производителями, и переоборудование заводов на выпуск обновлённой Model Y, что привело к потере производительности.Также они отмечают участие главы Tesla Илона Маска в политике. Он курирует работу Департамента эффективности правительства США (DOGE) — временного органа, который урезает бюджетные расходы, сворачивая ведомства, программы и сокращая госслужащих.С февраля 2025 года в США и некоторых других странах проходят протесты движения Tesla Takedown. Оно призывает «продавать электромобили Tesla, сбрасывать акции компании и выходить на пикеты», чтобы «остановить» Маска. Сторонники движения недовольны, что человек, которого никто не избирал, вершит судьбы и получает доступ к конфиденциальным данным.Полина ЛааксоИстории24 мар«Коктейли Молотова», преследования и угрозы сослать вандалов в Сальвадор: как развивается ситуация с протестами против Илона Маска и Tesla Движение Tesla Takedown сформировалось в феврале 2025 года, но активизировалось в марте — и, похоже, не планирует затухать.#новости #tesla