Работникам производственных линий Tesla Model Y и Cybertruck в Остине объявили выходную неделю на фоне упавших поставок — BI

Речь о той, что начинается с 26 мая 2025 года.В США на неё выпадает государственный праздник — день памяти американских военных, погибших в конфликтах с участием США, однако в 2024 году предприятие в это время «вовсю» работало, пишет Business Insider со ссылкой на неназванных сотрудников.Тем, у кого почасовая оплата, предложили взять оплачиваемые отгулы или прийти и помочь с уборкой (по тем же ставкам или ниже — не уточнили). Tesla на запрос не ответила.Сотрудники говорят, что перерыв «нетипично длинный», а график работы «всё нестабильнее». Кого-то несколько раз отправляли домой пораньше. Двое собеседников издания рассказали, что менеджмент грозился считать дисциплинарным нарушением задержки на работе после официального окончания рабочего дня.Источник фото: Barron'sВ апреле 2025 года Tesla отчиталась по итогам первого квартала. Общая выручка снизилась на 9% год к году — до $19,34 млрд. Выручка от продажи электромобилей упала на 20%, до $14 млрд. Чистая прибыль сократилась на 71% — до $409 млн.За квартал производитель поставил 336,7 тысячи машин, что на 13% меньше год к году и на 32% меньше квартал к кварталу. При этом произвёл — 362,6 тысячи единиц.В том же месяце Business Insider сообщал, что Tesla пересмотрела цели по выпуску электропикапов Cybertruck, перенаправив часть сотрудников на линии производства «самой популярной» модели, Model Y. Её обновленную версию представили в январе 2025 года. Но судя по тому, что Tesla начала предлагать скидки, продажи не оправдывают ожиданий, полагает издание.Таня БоброваТранспорт21 марОколо 3000 сотрудников завода Tesla в Германии потребовали улучшить условия труда — часто им не хватает перерывов даже на туалет Петицию подали на фоне спада продаж в стране — на 76% в феврале 2025 года.#новости #tesla