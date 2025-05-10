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Полина Лааксо
Деньги

Работникам производственных линий Tesla Model Y и Cybertruck в Остине объявили выходную неделю на фоне упавших поставок — BI

Речь о той, что начинается с 26 мая 2025 года.

  • В США на неё выпадает государственный праздник — день памяти американских военных, погибших в конфликтах с участием США, однако в 2024 году предприятие в это время «вовсю» работало, пишет Business Insider со ссылкой на неназванных сотрудников.
  • Тем, у кого почасовая оплата, предложили взять оплачиваемые отгулы или прийти и помочь с уборкой (по тем же ставкам или ниже — не уточнили). Tesla на запрос не ответила.
  • Сотрудники говорят, что перерыв «нетипично длинный», а график работы «всё нестабильнее». Кого-то несколько раз отправляли домой пораньше. Двое собеседников издания рассказали, что менеджмент грозился считать дисциплинарным нарушением задержки на работе после официального окончания рабочего дня.
Источник фото: Barron's
Источник фото: Barron's
  • В апреле 2025 года Tesla отчиталась по итогам первого квартала. Общая выручка снизилась на 9% год к году — до $19,34 млрд. Выручка от продажи электромобилей упала на 20%, до $14 млрд. Чистая прибыль сократилась на 71% — до $409 млн.
  • За квартал производитель поставил 336,7 тысячи машин, что на 13% меньше год к году и на 32% меньше квартал к кварталу. При этом произвёл — 362,6 тысячи единиц.
  • В том же месяце Business Insider сообщал, что Tesla пересмотрела цели по выпуску электропикапов Cybertruck, перенаправив часть сотрудников на линии производства «самой популярной» модели, Model Y. Её обновленную версию представили в январе 2025 года. Но судя по тому, что Tesla начала предлагать скидки, продажи не оправдывают ожиданий, полагает издание.
Таня Боброва
Транспорт
Около 3000 сотрудников завода Tesla в Германии потребовали улучшить условия труда — часто им не хватает перерывов даже на туалет

Петицию подали на фоне спада продаж в стране — на 76% в феврале 2025 года.

Источник: Christian Marquardt / Getty Images / Fortune

#новости #tesla

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