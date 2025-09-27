Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

YouTube Music начал тестировать ИИ-ведущих — они будут комментировать музыку пользователей и делиться новостями

Это эксперимент внутри сервиса.

Источник: computerhoy.20minutos.es
Источник: computerhoy.20minutos.es
  • Видеосервис представил YouTube Labs — экспериментальное подразделение, которое позволит протестировать ИИ-продукты. Оно схоже с Google Labs, где пользователи также тестируют сервисы на ранних стадиях разработки, отмечает TechCrunch.
  • В компании отметили, что к тестам сможет присоединиться «ограниченное количество участников из США».
  • Первый эксперимент YouTube Labs — ИИ-ведущие, которые будут делиться «релевантными историями» и комментировать музыку в приложении YouTube Music.
  • Функция будет доступна при прослушивании миксов и радиостанций, добавляет ArsTechnica. По его данным, полностью отключить ИИ-ведущего нельзя, только на время. Издание отмечает, что сервис генерирует аудиофрагменты, похожие на подкасты, которые можно сделать в сервисе NotebookLM, но короче.
  • Это не первые тесты YouTube ИИ-функций. Например, в июле 2025 года Google добавила генерацию видео из изображения в YouTube Shorts, а в сентябре сервис начал давать авторам бесплатный доступ к Veo 3 для генерации видео в разделе коротких роликов.

#новости #youtube

2
2
21 комментарий