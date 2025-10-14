Популярное
Ася Карпова
AI

Пользователи в России начали получать доступ к ИИ-режиму в Google

Компания официально добавила Россию и Беларусь в список стран с поддержкой AI Mode в начале октября 2025 года.

Пользователи в России начали получать доступ к ИИ-режиму в Google

  • Кнопка «Режим ИИ» появилась у некоторых пользователей в поисковой строке и в списке доступных инструментов под ней — рядом с разделами «Изображения» и «Новости». Функцией также можно воспользоваться на отдельной странице.

  • Режим открывает чат с нейросетью Gemini 2.5 Pro, где можно задавать вопросы «в два раза длиннее, чем в традиционном поиске». Модель даст развернутый ответ со ссылками на источники, изображениями и видео. Потом можно будет продолжить диалог с Gemini.

Режим поддерживает распознавание фотографий и голосовой ввод. Одновременно можно задать несколько вопросов. Скриншот vc.ru
  • По умолчанию Google не хранит историю чатов в ИИ-режиме, но её можно включить в настройках.
Скриншот vc.ru
  • Компания представила AI Mode в марте 2025 года. Тогда он был доступен только подписчикам платных тарифов из США, Индии и Великобритании.

#новости

