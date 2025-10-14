Компания официально добавила Россию и Беларусь в список стран с поддержкой AI Mode в начале октября 2025 года. Кнопка «Режим ИИ» появилась у некоторых пользователей в поисковой строке и в списке доступных инструментов под ней — рядом с разделами «Изображения» и «Новости». Функцией также можно воспользоваться на отдельной странице.Режим открывает чат с нейросетью Gemini 2.5 Pro, где можно задавать вопросы «в два раза длиннее, чем в традиционном поиске». Модель даст развернутый ответ со ссылками на источники, изображениями и видео. Потом можно будет продолжить диалог с Gemini.Режим поддерживает распознавание фотографий и голосовой ввод. Одновременно можно задать несколько вопросов. Скриншот vc.ruПо умолчанию Google не хранит историю чатов в ИИ-режиме, но её можно включить в настройках.Скриншот vc.ruКомпания представила AI Mode в марте 2025 года. Тогда он был доступен только подписчикам платных тарифов из США, Индии и Великобритании.#новости