Кнопка «Режим ИИ» появилась у некоторых пользователей в поисковой строке и в списке доступных инструментов под ней — рядом с разделами «Изображения» и «Новости». Функцией также можно воспользоваться на отдельной странице .

Режим открывает чат с нейросетью Gemini 2.5 Pro, где можно задавать вопросы «в два раза длиннее, чем в традиционном поиске». Модель даст развернутый ответ со ссылками на источники, изображениями и видео. Потом можно будет продолжить диалог с Gemini.