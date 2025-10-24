Популярное
Ася Карпова
AI

Microsoft запустила ИИ-режим в браузере Edge и добавила агентские функции

ИИ-помощник может пересказывать видео, анализировать сайты и выполнять задачи за пользователя в фоновом режиме.

Источник: Microsoft
  • Режим Copilot Mode, который тестировали с июля 2025 года, стал доступен всем пользователям в странах с поддержкой ИИ-помощника Copilot.
  • На главной странице браузера — строка для ввода запросов чат-боту Copilot на базе GPT-5. Во время работы на страницах ИИ-помощника можно вызвать командой Alt + С, например, чтобы задать вопрос по содержанию сайта или видео. Общаться с ним можно в том числе в голосовом режиме.
Чат с Copilot на боковой панели и сайт из подборки чат-бота — слева. Скриншот vc.ru
  • Copilot может «видеть» и анализировать не только текущую страницу, но и все открытые вкладки в браузере. Он умеет обращаться к истории поиска, чтобы отвечать на вопросы «с учётом предпочтений пользователя».
  • Компания добавила в браузер режим ИИ-агента Copilot Actions. Например, он может проверить почту и отписать пользователя от спам-рассылок или забронировать столик. Пока Copilot Actions работает только в США.
  • Американским пользователям также стала доступна бесплатная функция Journeys. Это папки с просмотренными вкладками, которые, как заявляет Microsoft, автоматически группируются по темам, чтобы можно было продолжить работу, не ища сайты в истории браузера.
Так выглядят Journeys по трём темам. Источник: Microsoft
  • Microsoft представила обновления через два дня после выхода ИИ-браузера ChatGPT Atlas от OpenAI 21 октября 2025 года.

