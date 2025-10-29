Сервис видеооткрыток со звёздами Cameo подал в суд на OpenAI — из-за одноимённой функции Sora и «недобросовестной конкуренции»

Истец требует денежную компенсацию и запрет на использование названия их торговой марки «Cameo».Функция Сameo в Sora. Источник: ZDNETВидеогенератор Sora 2 вышел 30 сентября 2025 года. Среди его функций — Cameo, позволяющая пользователям поместить в ролик себя и некоторых известных личностей.Одноимённый сервис видеооткрыток Cameo подал иск к OpenAI. Cameo работает с 2017 года, в нём пользователи могут заказать видеопоздравление или другой короткий ролик с участием Снуп Дога, Чака Норриса, Дональда Трампа младшего, Денниса Родмана и других звёзд.Компания утверждает, что OpenAI могла выбрать для функции другие формулировки — например, «аватар» или «виртуальное сходство». Однако, по словам Cameo, компания предпочла использовать его зарегистрированную торговую марку, чтобы «выйти на прямую конкуренцию».В иске привели несколько примеров, когда пользователи соцсети X путали сервисы между собой. К Сameo также обращался пользователь Sora с жалобой на ограничения в видеогенераторе. Кроме того, в документе упоминается несколько сторонних сайтов для генерации видео со словом «cameo» в названии, якобы работающих на базе Sora 2.Помимо этого, сервис видеооткрыток обвинил OpenAI в том, что компания привлекает к Sora знаменитостей, уже связанных с их платформой. Среди них — боксёр Джейк Пол, который сотрудничал с Сameo с 2018 года. По словам сервиса видеооткрыток, он публично высмеял его в своём посте в X, после того как разрешил Sora использовать его образ в ИИ-роликах.В OpenAI сообщили, что изучают жалобу, но не согласны с тем, что кто-то может монополизировать слово «cameo», пишет Reuters. Гендиректор Cameo Стивен Галанис заявил, что компании пытались «мирно» урегулировать спор, но OpenAI отказалась менять название.#новости