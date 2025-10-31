Figma купила разработчика ИИ-платформы для алгоритмического дизайна Weavy и переименовала её в Figma Weave

Сумму сделки не раскрыли.Здесь и ниже — интерфейс сервиса. Источник: FigmaИзраильский стартап Weavy основан в 2024 году и за время работы привлёк $4 млн от Entrée Capital, Designer Fund, Founder Collective и основателя Fiverr.Команда из 20 сотрудников перешла в Figma. Платформа пока будет работать как самостоятельный сервис, но в будущем её интегрируют в Figma. Компания также расширяет команду в Тель-Авиве.Weavy — бесконечный холст, где каждый промежуточный этап представляет собой «узел». Например, можно сначала создать изображение по текстовому промпту. Потом сгенерировать текстуру, которой нужно его залить, и фон, а затем превратить объект в 3D-модель и анимировать. От каждого узла при этом можно строить разные рабочие процессы.Среди доступных нейросетей — Seedance, Sora, Veo, Flux, Ideogram Nano Banana, Seedream, Kling, Wan, Luma, Recraft, Hunyuan и другие.Интерфейс сервиса#новости