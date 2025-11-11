«Сбер» запустил iOS-приложение чат-бота GigaChat

В нём есть голосовой помощник, генератор изображений и режим «Глубокое исследование».Приложение доступно в App Store под названием G8AI, рассказали в пресс-службе. В нём есть голосовой режим с двумя голосами — мужским и женским. Его «Сбер» представил в конце октября 2025 года.GigaChat в мобильной версии также может генерировать и редактировать изображения, создавать музыку, открытки и проводить «Глубокое исследование» по нескольким источникам. Раздела «Проекты» для создания документов и презентаций в приложении пока нет.Версию для Android компания выпустила в июне 2025 года.#новости