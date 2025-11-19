Популярное
Таня Боброва
AI

«Яндекс Карты» начали тестировать чат с ИИ-помощником в приложении

Например, его можно попросить составить план активностей на день.

Источник: «Яндекс Карты»
Источник: «Яндекс Карты»
  • Иконка «Спросить AI» появилась в приложении сервиса для iOS и Android. Также помощник доступен из поисковой строки. Пока — ограниченному числу пользователей, «в ближайшее время» он станет доступен всем, рассказала компания.
  • ИИ-помощник работает на базе технологий Alice AI. В чате пользователи могут спросить, например, «чем заняться с детьми в выходной», или попросить составить план на день из разных активностей.
  • Ассистент изучит информацию в «Картах», включая описание и отзывы, предложит подборку мест и объяснит, почему каждое из них может подойти. Из чата пользователи могут перейти к организации, забронировать столик или построить маршрут.
  • Весной 2024 года «Яндекс Карты» представили раздел «Идеи» с персональными рекомендациями баров, ресторанов и кафе. Затем к ним добавили советы по другим категориям мест в городе: паркам, кинотеатрам, музеям, концертным залам, смотровым площадкам и прочим.

#новости #яндекскарты

8
1
1
23 комментария