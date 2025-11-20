Популярное
Таня Боброва
AI

OpenAI добавила вертикальные вкладки в браузер ChatGPT Atlas и запустила групповые чаты в ChatGPT для всех пользователей

Компания представила свой ИИ-браузер в октябре 2025 года.

Источник: @adamhfry
  • Вместо верхней части браузера вкладки теперь можно разместить в левой боковой панели — для этого нужно кликнуть на адресную строку и выбрать «стиль вкладок». Об обновлении рассказал один из разработчиков ChatGPT Atlas Адам Фрай в X. OpenAI репостнула его публикацию, но деталями в блоге не поделилась.
  • Кроме того, пользователи теперь могут установить Google в качестве поисковика по умолчанию, импортировать расширения (The Verge отмечает, что функция пока недоступна тем, кто уже использует браузер), выбрать сразу несколько вкладок. Также добавили поддержку iCloud Passkeys.
  • OpenAI рассказала, что групповые чаты в ChatGPT теперь доступны по всему миру. Они появятся у всех зарегистрированных пользователей бесплатной версии и владельцев подписок Go, Plus и Pro.
Источник: OpenAI
  • Компания представила браузер ChatGPT Atlas в октябре 2025 года — на старте он доступен только для macOS. Групповые чаты OpenAI начала тестировать в ноябре — в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване. В чат с нейросетью можно добавить до 20 человек, приглашать участников можно по прямой ссылке.
Ася Карпова
AI
ChatGPT Atlas уязвим к промпт-инъекциям злоумышленников и не будет пересказывать видео о Гитлере: что заметили первые пользователи ИИ-браузера

Некоторые используют его для SEO-анализа и вайб-кодинга в «любых» редакторах кода, где нет ИИ-помощников.

ChatGPT Atlas уязвим к промпт-инъекциям злоумышленников и не будет пересказывать видео о Гитлере: что заметили первые пользователи ИИ-браузера

3
1
1
2 комментария