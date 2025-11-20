OpenAI добавила вертикальные вкладки в браузер ChatGPT Atlas и запустила групповые чаты в ChatGPT для всех пользователей

Компания представила свой ИИ-браузер в октябре 2025 года.Источник: @adamhfryВместо верхней части браузера вкладки теперь можно разместить в левой боковой панели — для этого нужно кликнуть на адресную строку и выбрать «стиль вкладок». Об обновлении рассказал один из разработчиков ChatGPT Atlas Адам Фрай в X. OpenAI репостнула его публикацию, но деталями в блоге не поделилась.Кроме того, пользователи теперь могут установить Google в качестве поисковика по умолчанию, импортировать расширения (The Verge отмечает, что функция пока недоступна тем, кто уже использует браузер), выбрать сразу несколько вкладок. Также добавили поддержку iCloud Passkeys.OpenAI рассказала, что групповые чаты в ChatGPT теперь доступны по всему миру. Они появятся у всех зарегистрированных пользователей бесплатной версии и владельцев подписок Go, Plus и Pro.Источник: OpenAI Компания представила браузер ChatGPT Atlas в октябре 2025 года — на старте он доступен только для macOS. Групповые чаты OpenAI начала тестировать в ноябре — в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване. В чат с нейросетью можно добавить до 20 человек, приглашать участников можно по прямой ссылке.Ася КарповаAI23 октChatGPT Atlas уязвим к промпт-инъекциям злоумышленников и не будет пересказывать видео о Гитлере: что заметили первые пользователи ИИ-браузера Некоторые используют его для SEO-анализа и вайб-кодинга в «любых» редакторах кода, где нет ИИ-помощников.#новости #openai #chatgpt