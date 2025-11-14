Популярное
Артур Томилко
ChatGPT

OpenaAI запустила групповые чаты в ChatGPT — пока в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване

В чат с нейросетью можно добавить до 20 человек.

Изображение OpenAI
Изображение OpenAI

  • Групповые чаты в ChatGPT работают на базе обновлённой модели GPT-5.1, которую компания представила 12 ноября 2025 года. Функция доступна в том числе бесплатным пользователям, приглашать участников можно по прямой ссылке.

  • Нейросеть следит за контекстом беседы и самостоятельно решает, когда ответить, а когда промолчать. Чтобы бот точно ответил, нужно упомянуть его в сообщении.

  • ChatGPT может искать информацию в интернете, отправлять изображения, файлы, голосовые сообщения и оставлять реакции под сообщениями пользователей. При этом качество и скорость ответов конкретному участнику чата, а также лимиты зависят от его тарифного плана.

Изображение OpenAI
Изображение OpenAI

  • В групповых чатах ChatGPT не использует персональную память о каждом пользователе. Любой участник может удалиться из группы сам и удалить всех собеседников, кроме создателя.

  • Если в чате есть пользователь младше 18 лет, ChatGPT автоматически ограничивает доступ к чувствительному контенту для всех участников чата. Родители или опекуны могут полностью отключить групповые чаты для своих детей.

  • Пользователи заметили групповые чаты веб-версии ChatGPT 11 ноября 2025 года, но функция приглашения участников на тот момент не работала.

