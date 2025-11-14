OpenaAI запустила групповые чаты в ChatGPT — пока в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване

Групповые чаты в ChatGPT работают на базе обновлённой модели GPT-5.1, которую компания представила 12 ноября 2025 года. Функция доступна в том числе бесплатным пользователям, приглашать участников можно по прямой ссылке.

Нейросеть следит за контекстом беседы и самостоятельно решает, когда ответить, а когда промолчать. Чтобы бот точно ответил, нужно упомянуть его в сообщении.