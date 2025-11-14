OpenaAI запустила групповые чаты в ChatGPT — пока в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване

В чат с нейросетью можно добавить до 20 человек.Изображение OpenAIГрупповые чаты в ChatGPT работают на базе обновлённой модели GPT-5.1, которую компания представила 12 ноября 2025 года. Функция доступна в том числе бесплатным пользователям, приглашать участников можно по прямой ссылке.Нейросеть следит за контекстом беседы и самостоятельно решает, когда ответить, а когда промолчать. Чтобы бот точно ответил, нужно упомянуть его в сообщении.ChatGPT может искать информацию в интернете, отправлять изображения, файлы, голосовые сообщения и оставлять реакции под сообщениями пользователей. При этом качество и скорость ответов конкретному участнику чата, а также лимиты зависят от его тарифного плана. Изображение OpenAIВ групповых чатах ChatGPT не использует персональную память о каждом пользователе. Любой участник может удалиться из группы сам и удалить всех собеседников, кроме создателя. Если в чате есть пользователь младше 18 лет, ChatGPT автоматически ограничивает доступ к чувствительному контенту для всех участников чата. Родители или опекуны могут полностью отключить групповые чаты для своих детей.Пользователи заметили групповые чаты веб-версии ChatGPT 11 ноября 2025 года, но функция приглашения участников на тот момент не работала. #новости