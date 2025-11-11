В веб-версии ChatGPT заметили «Групповые чаты» — в них могут появиться реакции и кастомные настройки

Других пользователей можно пригласить в чаты по ссылке, но пока они не работают.Скриншот: Testing CatalogУ некоторых пользователей с платной подпиской на верхней панели появилась кнопка «Начать групповой чат» и соответствующий раздел на боковой панели, обратило внимание Testing Catalog.Программист Тибор Блахо рассказал, что она позволяет создать ссылку и поделиться ей с другими пользователями. В каждом чате можно дать кастомные инструкции чат-боту.Блахо пишет, что ChatGPT можно будет разрешить общаться в группе «автоматически» или только когда его упоминают участники. По его словам, «память» бота из личных диалогов в групповых беседах не используется.Среди других опций: реакции, ответы, индикатор набора сообщения, жалобы на пользователя, загрузка файлов, создание изображений и поиск по интернету. Пока чаты не работают. OpenAI официально не анонсировала новую функцию.В январе 2025 года Тибор Блахо нашёл в ChatGPT скрытые настройки для вызова ИИ-агента. В июле OpenAI представила автономного ИИ-помощника Operator.#новости