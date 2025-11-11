Популярное
Ася Карпова
ChatGPT

В веб-версии ChatGPT заметили «Групповые чаты» — в них могут появиться реакции и кастомные настройки

Других пользователей можно пригласить в чаты по ссылке, но пока они не работают.

Скриншот: Testing Catalog
Скриншот: Testing Catalog
  • У некоторых пользователей с платной подпиской на верхней панели появилась кнопка «Начать групповой чат» и соответствующий раздел на боковой панели, обратило внимание Testing Catalog.
  • Программист Тибор Блахо рассказал, что она позволяет создать ссылку и поделиться ей с другими пользователями. В каждом чате можно дать кастомные инструкции чат-боту.
  • Блахо пишет, что ChatGPT можно будет разрешить общаться в группе «автоматически» или только когда его упоминают участники. По его словам, «память» бота из личных диалогов в групповых беседах не используется.
  • Среди других опций: реакции, ответы, индикатор набора сообщения, жалобы на пользователя, загрузка файлов, создание изображений и поиск по интернету. Пока чаты не работают. OpenAI официально не анонсировала новую функцию.
  • В январе 2025 года Тибор Блахо нашёл в ChatGPT скрытые настройки для вызова ИИ-агента. В июле OpenAI представила автономного ИИ-помощника Operator.

#новости

