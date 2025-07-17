OpenAI представила универсального ИИ-агента в ChatGPT

Он доступен для подписчиков Pro, Plus и Team.Источник: OpenAIПо словам компании, чат-бот теперь может выполнять «сложные задачи» за пользователя: например, его можно попросить «спланировать и купить ингредиенты для японского завтрака на четверых» или «проанализировать трёх конкурентов и создать презентацию».ChatGPT найдёт информацию на сайтах, отфильтрует результаты, при необходимости предложит вход в систему, запустит код, создаст таблицу и так далее. Компания отметила, что ChatGPT запросит разрешение на выполнение какого-либо важного действия, а прервать его можно в любой момент — например, чтобы уточнить запрос.По словам OpenAI, она объединила «лучшее» от ИИ-агента Operator, которого представила в начале 2025 года, и исследовательского режима Deep Research и внедрила «дополнительные инструменты».OpenAI открыла доступ к ИИ-агенту для подписчиков Pro, Plus и Team — нужно выбрать режим Agent Mode в любой момент беседы, а затем описать задачу. Летом 2025 года доступ дадут Enterprise и Education, уточняет The Verge. Сроков запуска в Европейской экономической зоне и Швейцарии нет.В демонстрации для журналистов компания показала несколько примеров использования ИИ-агента: в одном он сгенерировал исследование о росте популярности игрушек «Лабубу» по сравнению с Beanie Babies, в другом — спланировал свидание, используя Google Calendar, чтобы определить свободный вечер, и OpenTable для поиска ресторана.Судя по демонстрации, отмечает The Verge, инструмент может быть «немного медленным». В OpenAI отметили: предполагается, что пользователи не будут сидеть и смотреть, как работает ИИ-агент. На вопрос о выполнении денежных транзакций в компании ответили, что пока эти действия ограничены.Источник: OpenAI #новости #openai #chatgpt