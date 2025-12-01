«Меня это приводит в ужас»: Джеймс Кэмерон об идее замены актёров на ИИ

А теперь перейдём на другой конец спектра и посмотрим на генеративный ИИ, с помощью которого кто-то может придумать персонажа, даже актёра. Они могут создать актёрскую игру с нуля по текстовой подсказке. Меня это приводит в ужас. Это как раз то, чем мы не занимаемся.