DTF
AI

«Меня это приводит в ужас»: Джеймс Кэмерон об идее замены актёров на ИИ

Режиссёр считает, что генеративные технологии задают «высокую планку» для деятелей искусства.

Кадр из трейлера фильма «Аватар: Огонь и пепел»
  • В интервью CBS Sunday Morning Джеймс Кэмерон рассказал, что считает технологию захвата движений «чистейшей формой» актёрского искусства.

Годами существовало представление, будто «они занимаются чем-то странным с помощью компьютеров и заменяют актёров», хотя если вникнуть глубже, то можно понять, что это напротив торжество взаимодействия режиссёра и актёра.

Джеймс Кэмерон, режиссёр
  • При этом он имеет противоположное мнение насчёт ИИ. Хотя Кэмерон входит в совет директоров Stability AI и выступает за использование генеративных технологий в кинопроизводстве, его пугает перспектива замены актёров с помощью нейросетей.

А теперь перейдём на другой конец спектра и посмотрим на генеративный ИИ, с помощью которого кто-то может придумать персонажа, даже актёра. Они могут создать актёрскую игру с нуля по текстовой подсказке. Меня это приводит в ужас. Это как раз то, чем мы не занимаемся.

Джеймс Кэмерон, режиссёр
  • Кэмерон отметил, что любит работать напрямую с актёрами, поэтому не стал бы отказываться от них в пользу искусственного интеллекта. Тем не менее он считает, что генеративные технологии полезны тем, что позволяют «удешевить визуальные эффекты».
  • Режиссёр также заявил, что наличие ИИ устанавливает «высокую планку» для искусства. Оно заставляет режиссёров и сценаристов проявлять воображение, так как генеративные модели не могут создавать что-то новое — только использовать существующее.
  • Фильм «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона выйдет в зарубежный прокат 19 декабря 2025 года.
Ася Карпова
