«Меня это приводит в ужас»: Джеймс Кэмерон об идее замены актёров на ИИ

Режиссёр считает, что генеративные технологии задают «высокую планку» для деятелей искусства.Кадр из трейлера фильма «Аватар: Огонь и пепел»В интервью CBS Sunday Morning Джеймс Кэмерон рассказал, что считает технологию захвата движений «чистейшей формой» актёрского искусства.Годами существовало представление, будто «они занимаются чем-то странным с помощью компьютеров и заменяют актёров», хотя если вникнуть глубже, то можно понять, что это напротив торжество взаимодействия режиссёра и актёра.Джеймс Кэмерон, режиссёрПри этом он имеет противоположное мнение насчёт ИИ. Хотя Кэмерон входит в совет директоров Stability AI и выступает за использование генеративных технологий в кинопроизводстве, его пугает перспектива замены актёров с помощью нейросетей.А теперь перейдём на другой конец спектра и посмотрим на генеративный ИИ, с помощью которого кто-то может придумать персонажа, даже актёра. Они могут создать актёрскую игру с нуля по текстовой подсказке. Меня это приводит в ужас. Это как раз то, чем мы не занимаемся.Джеймс Кэмерон, режиссёрКэмерон отметил, что любит работать напрямую с актёрами, поэтому не стал бы отказываться от них в пользу искусственного интеллекта. Тем не менее он считает, что генеративные технологии полезны тем, что позволяют «удешевить визуальные эффекты».Режиссёр также заявил, что наличие ИИ устанавливает «высокую планку» для искусства. Оно заставляет режиссёров и сценаристов проявлять воображение, так как генеративные модели не могут создавать что-то новое — только использовать существующее.Фильм «Аватар: Огонь и пепел» Джеймса Кэмерона выйдет в зарубежный прокат 19 декабря 2025 года.Ася КарповаAI29 сент«Они украли лица сотен женщин»: голливудские агентства раскритиковали из-за контрактов с первой ИИ-актрисой О возможных подписаниях заявляют создатели персонажа.#новости #ии