Компания-разработчик ИИ-моделей Flux привлекла $300 млн при оценке в $3,25 млрд

Стартап существует с 2024 года.Результаты генераций Flux.2 Pro и Nano Banana Pro по двум референсам. Источник: XBlack Forest Labs привлекла инвестиции в раунде B. Его возглавили AMP и Salesforce Ventures. В неанонсированном раунде A Nvidia, Andreessen Horowitz, BroadLight Capital, Creandum, Earlybird VC, General Catalyst и Northzone вложили ещё $150 млн, пишет FT.В сентябре 2025 года Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Black Forest Labs ведёт переговоры о привлечении $200-300 млн при оценке в $4 млрд.Инвесторы стартапа считают, что он — самый близкий конкурент Google в сегменте генерации картинок, писало FT. 20 ноября 2025-го последняя представила нейросеть Nano Banana Pro на базе Gemini 3 Pro. Black Forest Labs выпустила семейство моделей для генерации изображений Flux.2 25 ноября. Версии Pro можно присылать до десяти референсов за раз. Разработчики также улучшили рендеринг текста — можно создавать «сложную типографику», инфографику и макеты интерфейсов.Источник: XBlack Forest Labs в 2024 году запустили исследователи из Stability AI, компании-разработчика Stable Diffusion. Разработки стартапа использовала Х для создания картинок в чат-боте Grok.#новости