Разработчик ИИ-моделей Flux ведёт переговоры о привлечении $200-300 млн при оценке в $4 млрд — FT

Последняя известная оценка Black Forest Labs — $1 млрд.Здесь и ниже — генерации Flux. Источник: Black Forest Labs О потенциальном раунде Black Forest Labs сообщили три источника FT. Переговоры находятся на ранней стадии, возможные инвесторы неизвестны.Основанная в 2024 году Black Forest Labs — одна из немногих европейских компаний наряду с Mistral AI, которые создают собственные модели искусственного интеллекта. Её штаб-квартира находится во Фрайбурге, Германия.Проект занимается решениями для генерации реалистичных изображений с открытым исходным кодом. Их используют в в Photoshop, Meta* AI и Le Chat. На их же основе изначально работал генератор в чат-боте Grok. В августе 2025 года Flux добавили на облачную платформу Microsoft Azure.Black Forest Labs развивают выходцы из Stability AI — компании-разработчика Stable Diffusion. В штате — меньше 50 сотрудников. Инвесторы стартапа считают, что в сегменте генерации картинок это самый «способный» конкурент Google, пишет FT.На запуске в 2024 году компания привлекла $31 млн. Раунд возглавила Andreessen Horowitz. Среди других «вкладчиков» — General Catalyst и бывший президент Disney Майкл Овиц.#новости