Артур Томилко
Инвестиции

ASML запланировала вложить €1,3 млрд во французский стартап Mistral AI — Reuters

Компания также получит место в совете директоров.

  • Нидерландский поставщик оборудования для производства чипов ASML собирается стать крупнейшим акционером Mistral AI, рассказали источники Reuters.
  • По их словам, ASML может инвестировать в стартап €1,3 млрд в ходе раунда на общую сумму €1,7 млрд. Компания также получит место в совете директоров Mistral AI.
  • Потенциальная оценка стартапа неизвестна. В июне 2024 года он привлёк $640 млн при оценке в $6 млрд. В августе 2025-го FT сообщала об обсуждении инвестиций при оценке в $10 млрд.
  • В начале сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Mistral AI находится в процессе закрытия раунда инвестиций на €2 млрд при оценке в €12 млрд, но подробностей не привело.
Фото Bloomberg
Фото Bloomberg
  • Mistral AI основали выходцы из Google DeepMind и запрещённой в России Meta в 2023 году. Компания разрабатывает чат-бот Le Chat, а также выпускает модели для работы с текстом, кодом и аудио.
