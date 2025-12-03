Anthropic заявила о прогнозируемой годовой выручке в $1 млрд от Claude Code и купила Bun — разработчика среды для выполнения JavaScript

Компания рассказала, что прогнозируемый годовой показатель по текущей выручке от редактора кода с ИИ-агентом Claude Code превысил $1 млрд за полгода с момента выхода альфа-версии в мае 2025-го. Его используют Netflix, Spotify, L’Oreal, Salesforce и KPMG.

Для дальнейшего развития Anthropic приобрела Bun — разработчика открытого движка выполнения JavaScript для создания приложений. Сумму сделки не раскрывают.

Команда Bun уже сотрудничала с компанией «несколько месяцев», помогла масштабировать инфраструктуру Claude Code и создать собственный установщик для десктопных приложений. Покупка позволит сделать Claude Code быстрее, экономичнее, увеличить производительность и снизить зависимость от внешних инструментов.

Bun скачивают более 7 млн раз в месяц с GitHub, его используют в том числе Midjourney и Lovable. После покупки основной проект стартапа останется открытым с лицензией MIT.

3 декабря 2025 года FT со ссылкой на источники сообщила, что Anthropic ведёт переговоры о проведении IPO в 2026 году. В самой компании сказали, что ещё не решили, когда проводить листинг и проводить ли его вообще.

