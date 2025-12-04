Популярное
Google запустила Workspace Studio — конструктор для автоматизации рабочих процессов с Gemini 3

Он доступен корпоративным пользователям экосистемы Workspace.

Здесь и далее источник: Google
  • Инструмент позволяет без кода создавать кастомных ИИ-помощников для работы с Gmail, «Google Диском», «Google Календарём» в экосистеме Google Workspace, а также сторонними приложениями, включая Slack и Jira.
  • В конструкторе можно выбрать нужные интеграции и ввести промпт для ИИ-агента или выбрать один из готовых шаблонов. Например, чтобы он напоминал о содержании предыдущих встреч перед новыми звонками в связке с «Календарём», сортировал письма клиентов и пересказывал сообщения в Slack.
В настройках можно настроить несколько этапов работы одного агента
  • Google Workspace доступен в России, но оплатить подписку российской картой нельзя. Workspace Studio постепенно внедрят для всех его пользователей к началу 2026 года. Сейчас она доступна на английском языке. Для работы нужно будет включить режим Gemini Alpha.
Google запустила платформу Gemini Enterprise с ИИ-инструментами для бизнеса

На ней есть готовые ИИ-агенты для анализа данных, программирования, генерации постеров и роликов и других задач.

