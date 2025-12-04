Google запустила Workspace Studio — конструктор для автоматизации рабочих процессов с Gemini 3

Он доступен корпоративным пользователям экосистемы Workspace.Здесь и далее источник: GoogleИнструмент позволяет без кода создавать кастомных ИИ-помощников для работы с Gmail, «Google Диском», «Google Календарём» в экосистеме Google Workspace, а также сторонними приложениями, включая Slack и Jira.В конструкторе можно выбрать нужные интеграции и ввести промпт для ИИ-агента или выбрать один из готовых шаблонов. Например, чтобы он напоминал о содержании предыдущих встреч перед новыми звонками в связке с «Календарём», сортировал письма клиентов и пересказывал сообщения в Slack.В настройках можно настроить несколько этапов работы одного агентаGoogle Workspace доступен в России, но оплатить подписку российской картой нельзя. Workspace Studio постепенно внедрят для всех его пользователей к началу 2026 года. Сейчас она доступна на английском языке. Для работы нужно будет включить режим Gemini Alpha.Ася КарповаAI10 октGoogle запустила платформу Gemini Enterprise с ИИ-инструментами для бизнеса На ней есть готовые ИИ-агенты для анализа данных, программирования, генерации постеров и роликов и других задач.#новости