Google запустила режим Deep Think для Gemini 3 — в нём она «лучше» пишет код и проходит тесты на научные знания

Режим доступен по подписке.Пример 3D-игры в домино, написанной Gemini 3 в режиме Deep Think . Источник: GoogleКомпания добавила поддержку расширенного режима «рассуждений» для своей последней модели Gemini 3 Pro. В нём используется технология параллельной обработки данных — Gemini одновременно изучает несколько гипотез.Gemini 3 Deep Think решила 93,8% задач в тесте на научные знания GPQA Diamond, а также обошла GPT-5 Pro и GPT-5.1 в тесте ARC-AGI-2 на визуальные головоломки и в «Последнем экзамене человечества». С Claude Opus 4.5 её не сравнивали.Источник: GoogleВ Google заявляют, что Deep Think также позволяет модели писать «более точный и детальный код» и создавать более совершенные визуализации.Автор попросил Gemini 3 Deep Think создать «интерактивную завораживающую визуализацию», которая бы «увлекла пользователя в путешествие», добавить текстовые сообщения и «выразить себя и свои мысли». Источник: FixlationAIПока режим Deep Think доступен в чат-боте Gemini подписчикам Google AI Ultra за $250 в месяц (19 242 рубля по курсу ЦБ на 5 декабря 2025 года).#новости