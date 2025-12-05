Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Карьера
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Google запустила режим Deep Think для Gemini 3 — в нём она «лучше» пишет код и проходит тесты на научные знания

Режим доступен по подписке.

Пример 3D-игры в домино, написанной Gemini 3 в режиме Deep Think . Источник: Google
  • Компания добавила поддержку расширенного режима «рассуждений» для своей последней модели Gemini 3 Pro. В нём используется технология параллельной обработки данных — Gemini одновременно изучает несколько гипотез.
  • Gemini 3 Deep Think решила 93,8% задач в тесте на научные знания GPQA Diamond, а также обошла GPT-5 Pro и GPT-5.1 в тесте ARC-AGI-2 на визуальные головоломки и в «Последнем экзамене человечества». С Claude Opus 4.5 её не сравнивали.
Источник: Google
Источник: Google
  • В Google заявляют, что Deep Think также позволяет модели писать «более точный и детальный код» и создавать более совершенные визуализации.
Автор попросил Gemini 3 Deep Think создать «интерактивную завораживающую визуализацию», которая бы «увлекла пользователя в путешествие», добавить текстовые сообщения и «выразить себя и свои мысли». Источник: FixlationAI
  • Пока режим Deep Think доступен в чат-боте Gemini подписчикам Google AI Ultra за $250 в месяц (19 242 рубля по курсу ЦБ на 5 декабря 2025 года).

#новости

5
3
29 комментариев