Meta* купила Limitless — разработчика ИИ-кулонов для записи и расшифровки разговоров

Сумму сделки стороны не раскрыли.Источник: Limitless Limitless рассказал, что его купила Meta*. Представитель последней подтвердил сделку WSJ и отметил, что присоединение Limitless «ускорит работу по созданию носимых ИИ-устройств».Стартап запустили в 2022 году Дэн Сирокер и Бретт Бейчек, тогда он назывался Rewind и разрабатывал сервис для поиска определённой информации в браузере, мессенджерах и других источниках пользователя. В 2024 году компания провела ребрендинг и представила кулон на базе нейросетей.Кулон можно носить как подвеску или прикрепить к одежде. Он записывает разговоры, например на совещаниях, а затем сервис расшифровывает их и создаёт заметки. Как писало TechCrunch, на момент старта продаж устройство стоило $99. Бесплатно можно было хранить неограниченного количество аудиозаписей и использовать до 10 часов ИИ-функций в месяц. Неограниченный доступ к ИИ-функциям стоил $29 в месяц.Limitless сообщил, что после сделки с Meta*, перестанет продавать кулоны, но сохранит поддержку для клиентов «как минимум на год». Существующие пользователи также получат безлимитный тариф бесплатно. Компания отметила, что при желании все данные можно удалить в приложении.Среди аналогичных устройств на рынке — кулоны Friend, карты и кулоны-броши Plaud, браслеты Bee, пишет CNBC. Последнего разработчика в июле 2025 года купил Amazon за неназванную сумму. Сама Meta* выпускает «умные» очки Ray-Ban и Oakley.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.