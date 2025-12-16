Популярное
Ася Карпова
AI

ИИ-агента Manus обновили — теперь с его помощью можно создавать мобильные приложения

В сервис также добавили интерактивный холст для работы с изображениями.

Пользователь попросил Manus написать код для интерфейса приложения. Источник: X
  • Компания выпустила новую версию ИИ-агента Manus 1.6 Max. Она эффективнее справляется с задачами за один запрос — особенно повысилась производительность при работе с таблицами, заявляют разработчики.
По их словам, версия Max лучше справляется с большим объёмом данных и форматированием таблиц. Источник: Manus
  • Также добавили режим Develop Apps для разработки мобильных приложений для iOS и Android по текстовому описанию.
Пользователь X рассказал, что Manus помог создать бэкенд и фронтенд, а приложение получилось установить на смартфон. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fytiskw%2Fstatus%2F2000745415650812066%3Fs%3D20&postId=2652915" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">ytiskw</a>
  • Интерактивный холст Design позволяет генерировать изображения, точечно редактировать детали, добавлять текст и комбинировать несколько картинок. Бесплатно доступна GPT-4o. По подписке Manus Pro за $40 в месяц (3177 рублей по курсу ЦБ на 16 декабря 2025 года) можно пользоваться Nano Banana Pro. Есть пробный бесплатный период на семь дней.
Источник: Manus
  • ИИ-агент доступен бесплатно. После регистрации новым пользователям начисляют 1000 несгораемых кредитов и ещё по 300 ежедневно. Manus может потратить около 170 кредитов на генерацию презентации из десяти слайдов, 80 — на генерацию изображения и 350 — на создание фронтенда. В зависимости от объёма задачи затраты будут меняться.
Валерия Ильина
AI
ИИ-агент Manus: обзор нейросети-помощника с бесплатным доступом

Просим ИИ-агента побыть SMM-менеджером, разработчиком и турагентом.

ИИ-агент Manus: обзор нейросети-помощника с бесплатным доступом

