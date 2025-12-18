«Яндекс» представил ИИ-наушники «Дропс»

Старт продаж запланирован на первый квартал 2026 года.Источник: «Яндекс»Устройство «Яндекс» показал на своей ежегодной конференции YaC — в 2025 году она вышла в виде видеоподкаста про ИИ-разработки компании.Наушники «Яндекс» анонсировал ещё в октябре 2025 года, а теперь представил официально. Устройство позволит использовать возможности ИИ на смартфоне или компьютере, а также обращаться к ИИ-ассистенту голосом.Задача «Дропс» — расширить перечень задач, для которых пользователи обращаются к нейросетям. Через них можно задавать вопросы «Алисе AI» либо управлять с помощью них музыкой как на «Станции».В устройстве будет работать функция «Моя память» — всё, что пользователь попросит зафиксировать, сохранится в чате с «Алисой AI» в виде записей и напоминаний. К записям можно вернуться через чат или голосовой интерфейс.Другие подробности «Яндекс» не раскрывает.Источник: «Яндекс»Кроме того, компания показала диктофон с «Алисой Про» — его тоже анонсировали в октябре 2025 года. На него можно записывать, к примеру, деловые встречи или лекции. «Алиса Про» подготовит расшифровку и конспект и ответит на вопросы по содержанию.Источник: «Яндекс»#новости #яндекс #ии #наушники