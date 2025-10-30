Популярное
Таня Боброва
Техника

«Яндекс» анонсировал ИИ-диктофон для бизнеса

Устройство должно выйти в первой половине 2026 года.

Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • Диктофон с «Алисой Про» может записывать, расшифровывать и выделять главное из лекций и совещаний, находить информацию в архиве, пишет РБК со ссылкой на компанию. Пользователи могут носить его, например, на бейджике.
  • Данные в памяти защитят аппаратным шифрованием, ключ будет храниться на смартфоне пользователя. Ёмкости аккумулятора, по словам компании, хватит на 80 часов записи.
  • Корпус устройства размером с пластиковую карту сделан из алюминия, уточняет «Нецифровая экономика». На задней стороне есть переключатель для запуска и остановки записи. С помощью кнопки сбоку можно будет отмечать важные моменты записи и отдавать команды ИИ-помощнику.
  • Выход диктофона запланирован на первую половину 2026 года. Выпускать его будет «Яндекс Фабрика». Другие детали об устройстве и цены пока не раскрывают.
«Яндекс» анонсировал ИИ-диктофон для бизнеса
  • «Яндекс» анонсировал выпуск носимых устройств с «Алисой AI» в конце октября 2025 года. Среди первых устройств компания называла наушники — пользователи смогут попросить чат-бота записать и структурировать надиктованные мысли и идеи, забронировать столик или записаться в салон красоты.
  • Источники Forbes говорили, что компания также рассматривает потенциал «умных» часов, браслетов и колец.

#новости #яндекс

