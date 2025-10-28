«Яндекс» анонсировал выпуск носимых устройств с «Алисой AI» — первыми хотят выпустить наушники

В продажу устройство должно поступить в 2026 году.Источник: «Яндекс»Пользователи смогут голосом попросить обновлённого чат-бота «Алиса AI» записать и структурировать надиктованные мысли и идеи, забронировать столик или записаться в салон красоты.Заметки и напоминания появятся в разделе «Моя память», рассказали в «Яндексе». Владелец сможет управлять ими в приложении, а ИИ-помощник — возвращаться к ним в том числе при голосовых запросах.Какие устройства компания думает выпустить кроме наушников — неизвестно. Будут они постоянно «слушать» по умолчанию или активироваться по нажатию — не уточнили. Источники Forbes говорили, что среди обсуждаемых идей — «умное» кольцо.В апреле 2025 года «Яндекс» представил портативную переносную колонку с «Алисой» «Станция Стрит». В июне выпустил колонки под брендом Commo Stage. Наушники у него есть и вакуумные, и полноразмерные.FT отмечало, что рынок носимых устройств непростой. ИИ-кулон Friend критикуют за постоянную прослушку и грубости в диалогах. ИИ-брошь Humane сняли с производства.Над «умной» электроникой работает и OpenAI вместе с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом, но подтверждённых данных о том, что это будет, нет, а выпуск уже могут отложить из-за разных технических проблем.Таня БоброваТехника4 марNothing представила Phone (3a) и (3a) Pro с тремя основными камерами и встроенными функциями ИИ Цены на устройства — меньше $500.#новости #яндекс