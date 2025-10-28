Популярное
Полина Лааксо
Техника

«Яндекс» анонсировал выпуск носимых устройств с «Алисой AI» — первыми хотят выпустить наушники

В продажу устройство должно поступить в 2026 году.

Источник: «Яндекс»
Источник: «Яндекс»
  • Пользователи смогут голосом попросить обновлённого чат-бота «Алиса AI» записать и структурировать надиктованные мысли и идеи, забронировать столик или записаться в салон красоты.
  • Заметки и напоминания появятся в разделе «Моя память», рассказали в «Яндексе». Владелец сможет управлять ими в приложении, а ИИ-помощник — возвращаться к ним в том числе при голосовых запросах.
  • Какие устройства компания думает выпустить кроме наушников — неизвестно. Будут они постоянно «слушать» по умолчанию или активироваться по нажатию — не уточнили. Источники Forbes говорили, что среди обсуждаемых идей — «умное» кольцо.
  • В апреле 2025 года «Яндекс» представил портативную переносную колонку с «Алисой» «Станция Стрит». В июне выпустил колонки под брендом Commo Stage. Наушники у него есть и вакуумные, и полноразмерные.
  • FT отмечало, что рынок носимых устройств непростой. ИИ-кулон Friend критикуют за постоянную прослушку и грубости в диалогах. ИИ-брошь Humane сняли с производства.
  • Над «умной» электроникой работает и OpenAI вместе с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом, но подтверждённых данных о том, что это будет, нет, а выпуск уже могут отложить из-за разных технических проблем.
Таня Боброва
Техника
Nothing представила Phone (3a) и (3a) Pro с тремя основными камерами и встроенными функциями ИИ

Цены на устройства — меньше $500.

Источник здесь и далее: Nothing

