Google начала интегрировать в Gemini инструмент для вайб-кодинга приложений Opal

Он позволяет редактировать элементы в конструкторе без знания кода.Источник: XКомпания рассказала, что Opal появится в веб-приложении Gemini среди других готовых ИИ-агентов в разделе Gems (на левой боковой панели). Доступ открывают постепенно.Opal — бесплатный инструмент для вайб-кодинга. Внутри Gemini он даёт подсказки и список шагов для создания приложения без кода.Автор показал, как генерирует приложение для отслеживания проектов. Источник: Gagan Ghotra Он также доступен на отдельном сайте. Там есть визуальный конструктор, который позволяет настраивать и редактировать результат. Приложение можно опубликовать и поделиться ссылкой с теми, у кого есть учётная запись Google.Источник: GoogleGoogle Labs начала тестировать Opal в июле 2025 года в США. В ноябре открыла доступ в остальных странах, где работают ИИ-сервисы Google.#новости #google