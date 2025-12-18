Популярное
Ася Карпова
AI

Google начала интегрировать в Gemini инструмент для вайб-кодинга приложений Opal

Он позволяет редактировать элементы в конструкторе без знания кода.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FHarshithLucky3%2Fstatus%2F2001302377698054536%3Fs%3D20&postId=2656482" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>
Источник: X
  • Компания рассказала, что Opal появится в веб-приложении Gemini среди других готовых ИИ-агентов в разделе Gems (на левой боковой панели). Доступ открывают постепенно.
  • Opal — бесплатный инструмент для вайб-кодинга. Внутри Gemini он даёт подсказки и список шагов для создания приложения без кода.
Автор показал, как генерирует приложение для отслеживания проектов. Источник: Gagan Ghotra
  • Он также доступен на отдельном сайте. Там есть визуальный конструктор, который позволяет настраивать и редактировать результат. Приложение можно опубликовать и поделиться ссылкой с теми, у кого есть учётная запись Google.
Источник: Google
Источник: Google
  • Google Labs начала тестировать Opal в июле 2025 года в США. В ноябре открыла доступ в остальных странах, где работают ИИ-сервисы Google.

#новости #google

