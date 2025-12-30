Китайские власти потребовали от производителей чипов использовать не менее 50% местного оборудования — Reuters

Это сделано для снижения зависимости от иностранных технологий. Источник: The Business TimesКогда компании запрашивают разрешение на строительство или расширение заводов, им необходимо доказать, что не менее половины используемого оборудования будет китайского производства, пишет Reuters со ссылкой на источники.Так власти рассчитывают стимулировать создание независимой цепочки поставок полупроводников. Заявки, которые не соответствуют пороговому значению, чаще всего отклоняются. Это приводит к тому, что производители выбирают китайских поставщиков даже в тех сегментах, где иностранное оборудование по-прежнему доступно.В начале декабря 2025 года Financial Times сообщало, что китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение президента США Дональда Трампа. Причина такого решения — желание Китая добиться независимости и самообеспечения в вопросе производства полупроводников.30 декабря 2025-го Reuters писало, что правительство США одобрило выдачу лицензий для Samsung и SK Hynix на экспорт в Китай оборудования для производства микросхем. В августе 2025 года компании лишили статуса, который позволял не получать подобные лицензии.#новости