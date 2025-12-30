Популярное
Данила Бычков
AI

Китайские власти потребовали от производителей чипов использовать не менее 50% местного оборудования — Reuters

Это сделано для снижения зависимости от иностранных технологий.

Источник: The Business Times
  • Когда компании запрашивают разрешение на строительство или расширение заводов, им необходимо доказать, что не менее половины используемого оборудования будет китайского производства, пишет Reuters со ссылкой на источники.
  • Так власти рассчитывают стимулировать создание независимой цепочки поставок полупроводников. Заявки, которые не соответствуют пороговому значению, чаще всего отклоняются. Это приводит к тому, что производители выбирают китайских поставщиков даже в тех сегментах, где иностранное оборудование по-прежнему доступно.
  • В начале декабря 2025 года Financial Times сообщало, что китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение президента США Дональда Трампа. Причина такого решения — желание Китая добиться независимости и самообеспечения в вопросе производства полупроводников.
  • 30 декабря 2025-го Reuters писало, что правительство США одобрило выдачу лицензий для Samsung и SK Hynix на экспорт в Китай оборудования для производства микросхем. В августе 2025 года компании лишили статуса, который позволял не получать подобные лицензии.

