Китай впервые добавил чипы от местных производителей в официальный список госзакупок — FT

Этот шаг может принести им «миллиарды долларов».О решении ещё не объявили официально, но ряд компаний в госсекторе уже получил соответствующее письменное распоряжение, пишет Financial Times со ссылкой на источники. До этого власти страны уже направляли подобные рекомендации, но обычно это происходило в устной форме, отмечает издание.В утверждённый правительством список поставщиков чипов для ИИ попали Huawei, Cambricon и некоторые другие компании. Новые продажи могут принести им «миллиарды долларов», подчёркивает FT.Один из источников издания рассказал, что организация, в которой он работает, в 2025 году закупила китайские чипы примерно на $14 млн. Большая часть из них «простаивает без дела», потому что переход на чипы Huawei потребовал бы «значительных доработок» и переписывания кода.9 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил поставлять в Китай процессоры H200 от Nvidia в обмен на 25% от выручки компании.По данным FT, китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа. Причина такого решения — желание Китая добиться независимости и самообеспечения в вопросе производства полупроводников.