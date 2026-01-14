Создатель мессенджера Signal запустил ИИ-помощника Confer, в котором переписки защищены шифрованием

Он заявляет, что у операторов платформы нет доступа к истории чатов.Источник: ConferСоздатель криптографического протокола Signal Protocol и бывший гендиректор мессенджера Signal Мокси Марлинспайк представил веб-приложение Confer.Это чат-бот с открытым исходным кодом, в котором история переписок доступна только пользователю — их не могут прочитать операторы платформы или правоохранительные органы, заявляет Марлинспайк. Запросы пользователя и ответы модели шифруются в доверенной среде выполнения (TEE).Бот генерирует уникальную пару ключей доступа для каждого пользователя. Открытый ключ шифрования отправляется на сервер, а закрытый предлагают сохранить на смартфоне по QR-коду. Как и в Signal, в Confer нельзя установить связь между отдельным пользователем и электронной почтой или IP-адресом.Пока чат-бот находится на стадии тестирования, доступ к нему бесплатный. Сайт открывается в России.Отсутствие приватности, особенно при обсуждении юридических и медицинских вопросов, общая проблема всех существующих чат-ботов, отмечает издание Ars Technica. Глава OpenAI Сэм Альтман заявлял, что в случае уголовного дела против пользователя компанию «могут обязать» предоставить данные переписок с ChatGPT.OpenAI по умолчанию 30 дней хранит на серверах все переписки, включая временные чаты и диалоги подписчиков платных планов. Однако летом 2025 года суд постановил, что на время разбирательства по иску об авторских правах от The New York Times она обязана не удалять их «бессрочно» на случай, если юристы газеты захотят просмотреть данные.Signal — мессенджер с открытым исходным кодом и сквозным шифрованием. В России его заблокировали в августе 2024 года за «нарушение требований законодательства».Ася КарповаChatGPT25.06.2025Пользователи заметили баг в ChatGPT, из-за которого видят «диалог с кем-то ещё» — чужие запросы, паспорта и медицинские анализы OpenAI пока не подтвердила сбой, но в 2023 году она останавливала работу чат-бота из-за похожей ошибки.#новости