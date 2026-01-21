В Suno добавили инструмент, который позволяет создавать «мэшапы» песен

Работает в том числе без подписки.Скриншот фрагмента видео Suno Сервис для генерации музыки рассказал в X, что добавил инструмент Mashup. Он позволяет «смешать» две любые песни в Suno для создания нового произведения.Инструмент находится во вкладке Create. В блоке Audio нужно выбрать Mashup и перетащить два трека, а затем нажать на кнопку Create. Другой вариант — возле песни нажать на Remix/Edit и выбрать Mashup. В интерфейсе указано, что это бета-версия.По словам Suno, функция доступна всем пользователям. У редактора vc.ru получилось создать «мэшап» без подписки — это стоило 4 кредита. В видео сервис уточнил, что в течение ограниченного времени, пока функцию тестируют, она будет стоить меньше обычного.Как работает инструмент Mashup. Источник: Suno Летом 2025 года в Suno добавили инструменты для редактирования сгенерированных песен, а осенью сервис выпустил Suno Studio — в нём можно дорабатывать готовые аудиодорожки и генерировать новые.#новости #suno