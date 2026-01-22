Популярное
Данила Бычков
AI

Бывший глава отдела ИИ в Meta* Ян Лекун вошёл в совет директоров стартапа Logical Intelligence, который разрабатывает «энергоориентированную» модель ИИ

Основанный в 2025 году проект уже ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке свыше $1 млрд.

Источник: The New York Times
  • Logical Intelligence работает над «энергоориентированной» ИИ-моделью Kona, которая способна решать различные задачи с большей точностью и меньшим потреблением электроэнергии, чем популярные большие языковые модели (LLM) от OpenAI и Google, пишет Financial Times.
  • Квантовый физик Ив Бодния основал стартап только в 2025 году, но он уже ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке до $2 млрд. По словам Бодния, Kona можно будет использовать в отраслях, где ошибки «критичны» — например, в энергетике и робототехнике.
  • В отличии от LLM, которые отвечают на запросы, предсказывая наиболее вероятное следующее слово в последовательности, Kona обучается на наборе фиксированных параметров и может превосходить большие языковые модели по точности, утверждают в компании. Например, Kona показала лучшие результаты в решении судоку, чем конкурирующие модели от Anthropic, OpenAI и Google, отмечает FT.
  • В конце 2025 года Ян Лекун покинул пост главы отдела ИИ в Meta* и основал стартап Advanced Machine Intelligence Labs. Он будет специализироваться на «моделях мира» — ИИ-системах, которые понимают «динамику» реального мира, в том числе его физические и пространственные характеристики. FT сообщало, что компания запланировала привлечь €500 млн при оценке в €3 млрд.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

