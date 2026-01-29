Google начала открывать пользователям доступ к модели для генерации интерактивных игровых миров Genie 3

Пока только подписчикам Google AI Ultra в США.Источник: GoogleGoogle представила Genie 3, которая позволяет генерировать 3D-среды в разрешении 720p по текстовому описанию для игровой индустрии и VR-приложений, в августе 2025 года.На первом этапе доступ к Genie 3 был только у «небольшой группы» тестировщиков. Теперь компания открывает доступ к Project Genie и другим пользователям: сначала — совершеннолетним подписчикам Google AI Ultra в США.Project Genie — прототип веб-приложения, работающего на базе Genie 3, Nano Banana Pro и Gemini. Для генерации среды и персонажа можно использовать текстовые промпты и сгенерированные или загруженные изображения. Также можно выбрать, как исследовать мир — например, это может быть «прогулка», «полёт» или «поездка».Сервис генерирует «путь» на основе действий пользователя в реальном времени. Во время перемещений можно регулировать положение камеры. Доступны генерации длительностью до 60 секунд. Есть библиотека готовых миров, которые можно посмотреть для вдохновения или создавать на их основе новые сцены — например, с другим персонажем.Компания отметила, что пока сгенерированные миры могут выглядеть не совсем реалистично и не всегда точно следовать промптам или законам физики реального мира, а персонажи «быть менее управляемыми».Источник: Google#новости #google