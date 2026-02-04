Microsoft начала работать над «центром лицензирования ИИ» — в нём можно посмотреть условия использования контента для обучения нейросетей

Некоторые издатели судятся с ИИ-компаниями из-за использования контента.Он называется Publisher Content Marketplace (PCM) — в нём компании могут ознакомиться с условиями, которые установили издатели контента, а также заключить с ними сделки на обучение на этих данных своих ИИ-моделей, пишет The Verge.Владельцы контента также смогут видеть, какие данные и как используются, — чтобы на основе этого устанавливать цены.Microsoft рассказала, что работает над PCM вместе с Vox Media, The Associated Press, Condé Nast, People и другими издателями новостей. Точная дата запуска центра неизвестна. PCM будет «поддерживать издателей любого масштаба», включая крупные организации и независимые издания.Как отмечает The Verge, «бурный» рост ИИ привёл к тому, что данных из «традиционных» источников для обучения ИИ перестало хватать, поэтому компании обратились к лицензированному контенту. Но отсутствие договорённостей с издателями новостей привело к тому, что те начали судиться с ИИ-разработчиками.Например, The New York Times судится с OpenAI, Perplexity и другими компаниями, владелец Rolling Stone и The Hollywood Reporter — с Google, The Intercept — с Microsoft и OpenAI.Ася КарповаAI21 янвИстцы по делу Nvidia заявили, что компания напрямую запросила пиратские книги у библиотеки Anna’s Archive для обучения ИИ Свидетельства нашли в электронных письмах сотрудников во время судебного разбирательства.#новости