В Perplexity добавили «совет моделей» — запрос обработают одновременно несколько ИИ-моделей, а затем сервис сравнит ответы

Функция доступна подписчикам Perplexity Max в веб-версии.Источник: Perplexity Model Council можно открыть по значку «+» в окне чата. Запрос обработают одновременно три доступные в Perplexity модели — например, Claude Opus 4.6 от Anthropic, GPT 5.2 от OpenAI и Gemini 3.0 от Google, рассказала компания.После этого модель-«синтезатор» (synthesizer model) проанализируют результаты и покажет сравнение ответов — в чём они совпали и чем различаются — и подсветит уникальные выводы. Такой подход позволит избежать «слепых зон» каждой отдельно взятой модели, отмечает Perplexity.Компания предлагает использовать функцию, например, при анализе инвестиционного рынка, принятии «сложных решений» в карьере или при крупных покупках, «мозговых штурмах» будь то поиск идей для подарка, планирование поездки или контента, а также если нужно перепроверить информацию.Model Council уже доступна для пользователей подписки Perplexity Max в веб-версии. «Скоро» её обещают добавить и в мобильное приложение.Источник: Perplexity#новости #perplexity