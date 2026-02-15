ByteDance заявила, что работает над цензурой в Seedance 2.0 после претензий от Disney и голливудских студий

В соцсетях с помощью модели создают сцены из фильмов по скриншотам.Seedance 2.0 анимировала мем с кадрами из фильма «Звёздные войны». Источник: XГенератор видео Seedance 2.0 от ByteDance позволяет создавать видео со звуком из исходных изображений. Максимальная длина сцены — 15 секунд.Из-за этого в соцсетях завирусились пользовательские версии существующих фильмов. Один из роликов со сценой драки Брэда Питта и Тома Круза прокомментировал сценарист «Дэдпула» Ретт Риз. «Не хочу этого говорить. Скорее всего, для нас всё кончено», — написал он.Источник: XВ ответ ассоциация кинокомпаний Motion Picture Association, представляющая крупные голливудские студии, обвинила ByteDance в использовании охраняемых авторским правом произведений «в массовом масштабе».14 февраля 2026 года Disney направила компании официальное письмо с требованием прекратить нарушение авторских прав.15 февраля ByteDance ответила, что ознакомилась с претензиями и уже работает над усилением мер безопасности модели.Источник: X#новости