Meta* заключила сделку с AMD — акции последней дорожают на 10% на премаркете

Для Meta* это вторая крупная сделка за месяц — в феврале 2026 года она достигла соглашения с Nvidia.Глава AMD Лиза Су. Источник: Bridget Bennett / BloombergMeta* договорилась о покупке до 6 ГВт вычислительных мощностей в течение пяти лет, начиная со второй половины 2026 года, пишут WSJ, CNBC и Bloomberg. По словам главы AMD Лизы Су, сумма составит «десятки миллиардов долларов» за ГВт.В том числе компания закупит новейшие процессоры MI450. О развёртывании графических процессоров AMD Instinct MI450 в октябре 2025 года договорилась и OpenAI.В рамках сделки Meta* также получит варранты на покупку до 160 млн акций AMD (около 10% компании). Некоторые из них компания сможет реализовать, только если цена акций достигнет $600 за штуку.На закрытии 23 февраля 2026 года бумаги AMD стоили $196,6 за штуку. На 16:20 мск 24 февраля растут на премаркете почти на 10% и стоят около $216 за бумагу. Акции Meta* падают на премаркете на 0,35% — до $635 за штуку.Bloomberg отмечает: несмотря на показатели AMD — выручка в 2025 году составила рекордные $34,6 млрд, — в последнее время инвесторы скептически относятся к её перспективам. Они опасаются, что ИИ-компании не смогут развиваться достаточно быстро, чтобы оправдать свою оценку. В 2025-м акции AMD выросли на 77%, с начала 2026-го — упали на 8,2%, пишет агентство.Для Meta* это вторая крупная сделка за месяц: в феврале 2026 года она договорилась закупить процессоры Nvidia, включая чипы Vera Rubin следующего поколения, на «миллиарды» долларов.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #amd