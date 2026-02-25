Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Google обновила ИИ-конструктор приложений Opal — теперь можно автоматизировать и настраивать работу ИИ-агента без кода

Инструмент доступен бесплатно.

В примере пользователь создаёт приложение для визуализаций интерьеров. ИИ-агент будет учиться по отзывам на каждую генерацию и совершенствовать процесс. Источник: Google
  • До обновления пользователь сам выбирал модели, прописывал каждый шаг и инструкции для автоматизаций процессов. Теперь ИИ-агенту на базе Gemini 3 Flash можно описать задачу текстом: он самостоятельно выберет подходящий инструмент и спланирует шаги.

  • Ассистент обучается и совершенствует рабочий процесс: для этого есть чат, в котором пользователь может оставлять обратную связь. Если агенту не хватает информации, он сам попросит пользователя уточнить детали или прислать материалы компании.

  • Также добавили поддержку «памяти». Бот сохраняет данные из всех сессий, например из «Google Таблиц» и документов.

  • Благодаря обновлениям пользователи без технических знаний смогут создавать сложные агентные рабочие процессы в приложениях, говорит компания.
  • Google Labs начала тестировать Opal в июле 2025 года в США. В ноябре открыла доступ в остальных странах, где работают ИИ-сервисы Google. Он доступен бесплатно.
Ася Карпова
AI
Google начала интегрировать в Gemini инструмент для вайб-кодинга приложений Opal

Он позволяет редактировать элементы в конструкторе без знания кода.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FHarshithLucky3%2Fstatus%2F2001302377698054536%3Fs%3D20&postId=2656482" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">X</a>

#новости

9
12 комментариев