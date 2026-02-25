Google обновила ИИ-конструктор приложений Opal — теперь можно автоматизировать и настраивать работу ИИ-агента без кода

Инструмент доступен бесплатно.В примере пользователь создаёт приложение для визуализаций интерьеров. ИИ-агент будет учиться по отзывам на каждую генерацию и совершенствовать процесс. Источник: GoogleДо обновления пользователь сам выбирал модели, прописывал каждый шаг и инструкции для автоматизаций процессов. Теперь ИИ-агенту на базе Gemini 3 Flash можно описать задачу текстом: он самостоятельно выберет подходящий инструмент и спланирует шаги.Ассистент обучается и совершенствует рабочий процесс: для этого есть чат, в котором пользователь может оставлять обратную связь. Если агенту не хватает информации, он сам попросит пользователя уточнить детали или прислать материалы компании.Также добавили поддержку «памяти». Бот сохраняет данные из всех сессий, например из «Google Таблиц» и документов.Благодаря обновлениям пользователи без технических знаний смогут создавать сложные агентные рабочие процессы в приложениях, говорит компания.Google Labs начала тестировать Opal в июле 2025 года в США. В ноябре открыла доступ в остальных странах, где работают ИИ-сервисы Google. Он доступен бесплатно.Ася КарповаAI18.12.2025Google начала интегрировать в Gemini инструмент для вайб-кодинга приложений Opal Он позволяет редактировать элементы в конструкторе без знания кода.#новости