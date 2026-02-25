Популярное
Таня Боброва
AI

Глава Uber Дара Хосровшахи рассказал, что некоторые команды сначала защищают презентации перед его «ИИ-версией» Dara AI — и только потом перед ним

Сколько человек используют помощника и в каких ещё сценариях, он не уточнил.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Дара Хосровшахи рассказал в подкасте “The Diary of a CEO” на YouTube, что некоторые команды используют Dara AI — до того, как выступить перед гендиректором, сотрудники показывают презентацию ИИ-ассистенту. Внимание на это обратило Business Insider.
  • Dara AI помогает доработать выступление, например внести изменения в слайды. Какие-либо другие детали об «ИИ-клоне» глава компании не рассказал.
  • Среди прочего, говоря об использовании ИИ в компании, Хосровшахи отметил: Uber во многом полагается на нейросети — в отношении ценообразования, поиска водителей, курьеров и в других вещах.
  • По его словам, около 90% разработчиков уже используют разные ИИ-инструменты и, «вероятно, 30% из них — продвинутые пользователи», продуктивность которых выросла так, как Хосровшахи «раньше никогда не видел».
Таня Боброва
Мнения
Гендиректор Uber: «недостаточное количество» из 30 тысяч сотрудников компании знают, как «конструктивно» использовать ИИ

Он не единственный среди руководителей ИТ-компаний выступает за активное использование нейросетей в работе.

Источник: Michele Tantussi / Getty Images / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ffortune.com%2F2025%2F04%2F16%2Fuber-ceo-dara-khosrowshahi-degrees-gen-z-hard-soft-skills%2F&postId=1934831" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Fortune</a>

#новости #uber

