Глава Uber Дара Хосровшахи рассказал, что некоторые команды сначала защищают презентации перед его «ИИ-версией» Dara AI — и только потом перед ним

Сколько человек используют помощника и в каких ещё сценариях, он не уточнил.Скриншот vc.ruДара Хосровшахи рассказал в подкасте “The Diary of a CEO” на YouTube, что некоторые команды используют Dara AI — до того, как выступить перед гендиректором, сотрудники показывают презентацию ИИ-ассистенту. Внимание на это обратило Business Insider.Dara AI помогает доработать выступление, например внести изменения в слайды. Какие-либо другие детали об «ИИ-клоне» глава компании не рассказал.Среди прочего, говоря об использовании ИИ в компании, Хосровшахи отметил: Uber во многом полагается на нейросети — в отношении ценообразования, поиска водителей, курьеров и в других вещах.По его словам, около 90% разработчиков уже используют разные ИИ-инструменты и, «вероятно, 30% из них — продвинутые пользователи», продуктивность которых выросла так, как Хосровшахи «раньше никогда не видел».Таня БоброваМнения18.04.2025Гендиректор Uber: «недостаточное количество» из 30 тысяч сотрудников компании знают, как «конструктивно» использовать ИИ Он не единственный среди руководителей ИТ-компаний выступает за активное использование нейросетей в работе.#новости #uber