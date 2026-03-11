Разработчик сервиса для вайб-кодинга Replit привлёк $400 млн при оценке в $9 млрд

В сентябре 2025-го инвесторы оценивали его втрое меньше.Скриншот vc.ruСреди инвесторов — Accenture, Databricks, Okta, Georgian, G Squared и другие, рассказал гендиректор Replit Амджад Масад в X. По его словам, инвестиции помогут компании «выйти за рамки кодинга и заняться ИИ-системами, в основе которых лежит креативность человека».Вместе с объявлением об инвестициях Replit представила Agent 4 — своего «самого быстрого и универсального ИИ-агента», в основе которого лежит идея, что пользователь «должен тратить время на творчество, а не на координацию». По словам компании, Agent 4 может одинаково хорошо справляться как со сложными, так и с рутинными задачами.Replit — это онлайн-среда разработки с ИИ-помощниками. У сервиса есть бесплатная версия с ограничениями и подписки — стоимость начинается от $20 в месяц. По словам Масада, Replit используют в 85% компаний из списка Fortune 500. Всего у сервиса свыше 50 млн пользователей. В сентябре 2025 года компания привлекла $250 млн при оценке в $3 млрд.Ася КарповаAI01.10.2025В сервис для вайб-кодинга Replit добавили готовые интеграции с Notion, Slack и другими приложениями Их помогает подключать автономный ИИ-агент.#новости #replit