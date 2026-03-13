«Grok, это правда?»: в X сделали платной функцию вопросов чат-боту под постами

За год с момента её запуска теги Grok в соцсети стали для одних инструментом проверки новостей, для других — способом троллинга.Скриншот vc.ruВозможность задать вопрос автоматизированному аккаунту Grok в соцсети X по тегу в комментариях стала доступна только подписчикам планов Premium или Premium+ за $8 и $40 в месяц соответственно.Функцию добавили в марте 2025 года. Некоторые пользователи стали просить бота проверить новости и утверждения блогеров в X, используя Grok «в качестве единственного источника достоверной информации», писало TechCrunch.Специалистов по проверке фактов беспокоило, что чат-бот может «галлюцинировать» и станет источником дезинформации. Случаи, когда Grok опровергает реальные факты или выдумывает новости, действительно происходят.Другие стали троллить пользователей, массово комментируя их твиты вопросом «Grok, это правда?» с тегом бота, и издеваться над самим помощником, писало Business Insider.В июле 2025 года бот начал выдавать неэтичные и провокационные ответы, ругаться матом, писать от лица «Меха-Гитлера», «Гига-Путина» и «Кибер-Сталина», откликаясь на провокации и шутки пользователей. Турецкий суд тогда постановил заблокировать чат-бота из-за «оскорблений» в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.В xAI это объяснили обновлением одного из компонентов кода, из-за которого бот стал использовать устаревшие инструкции и пренебрегать объективностью.Ася КарповаAI17.05.2025xAI приняла решение опубликовать системный промпт Grok после «помешательства» чат-бота на теме «геноцида белых в ЮАР» 14 и 15 мая 2025 года бот рассказывал о проблемах белых фермеров в ответ на любые не связанные с этим вопросы пользователей.#новости