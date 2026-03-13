В июле 2025 года бот начал выдавать неэтичные и провокационные ответы, ругаться матом, писать от лица «Меха-Гитлера», «Гига-Путина» и «Кибер-Сталина», откликаясь на провокации и шутки пользователей. Турецкий суд тогда постановил заблокировать чат-бота из-за «оскорблений» в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.