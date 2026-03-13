Популярное
Ася Карпова
AI

«Grok, это правда?»: в X сделали платной функцию вопросов чат-боту под постами

За год с момента её запуска теги Grok в соцсети стали для одних инструментом проверки новостей, для других — способом троллинга.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Возможность задать вопрос автоматизированному аккаунту Grok в соцсети X по тегу в комментариях стала доступна только подписчикам планов Premium или Premium+ за $8 и $40 в месяц соответственно.
  • Функцию добавили в марте 2025 года. Некоторые пользователи стали просить бота проверить новости и утверждения блогеров в X, используя Grok «в качестве единственного источника достоверной информации», писало TechCrunch.
  • Специалистов по проверке фактов беспокоило, что чат-бот может «галлюцинировать» и станет источником дезинформации. Случаи, когда Grok опровергает реальные факты или выдумывает новости, действительно происходят.
  • Другие стали троллить пользователей, массово комментируя их твиты вопросом «Grok, это правда?» с тегом бота, и издеваться над самим помощником, писало Business Insider.

  • В июле 2025 года бот начал выдавать неэтичные и провокационные ответы, ругаться матом, писать от лица «Меха-Гитлера», «Гига-Путина» и «Кибер-Сталина», откликаясь на провокации и шутки пользователей. Турецкий суд тогда постановил заблокировать чат-бота из-за «оскорблений» в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

  • В xAI это объяснили обновлением одного из компонентов кода, из-за которого бот стал использовать устаревшие инструкции и пренебрегать объективностью.

Ася Карпова
AI
xAI приняла решение опубликовать системный промпт Grok после «помешательства» чат-бота на теме «геноцида белых в ЮАР»

14 и 15 мая 2025 года бот рассказывал о проблемах белых фермеров в ответ на любые не связанные с этим вопросы пользователей.

В первом примере Grok рассказывает про притеснения в ЮАР в ответ на вопрос «сколько раз HBO меняло название». Во втором — на запрос про зарплату бейсболиста

#новости

