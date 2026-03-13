Таня Боброва
AI

Из xAI ушли ещё двое сооснователей — СМИ

В компании осталось трое из 12 соучредителей, включая Маска, пишет Bloomberg.

  • О своём уходе из xAI объявил в X сооснователь компании Годун Чжан, обратило внимание Bloomberg. Он подчинялся напрямую Илону Маску и руководил Grok Code и Grok Imagine, пишет Business Insider.
  • По словам источников последнего, на неделе с 9 марта 2026 года из xAI ушёл ещё один сооснователь — Цзыхан Дай. Оба отказались от комментариев, в xAI не ответили на запрос.
  • Bloomberg отметило, что из компании также ушёл Хаотянь Лю, который работал «близко к Чжану» и курировал команду Omni. Он сослался на выгорание.
  • Одновременно в xAI перешли два старших сотрудника из компании-разработчика редактора кода с ИИ-помощниками Cursor — Джейсон Гинсберг и Эндрю Милич. Сам Маск прокомментировал наём: xAI с самого начала была создана неправильно, и теперь её перестраивают.
  • В начале 2026 года из xAI ушли сооснователи Тони Ву и Джимми Ба, а также Грег Янг (он покинул компанию на фоне болезни и остался «неформальным советником») и Тоби Полен. В 2024 году Кайл Косич перешёл в OpenAI, в 2025-м из компании уволились Кристиан Сегеди и Игорь Бабушкин, который занялся собственным проектом Babuschkin Ventures.
Ася Карпова
AI
«Чтобы выжить, нужно молчать и делать то, что хочет Илон»: The Verge рассказал о ситуации в xAI на фоне ухода 6 из 12 соучредителей

Издание поговорило с двумя сотрудниками, которые покинули стартап в начале года.

Селфи сотрудника xAI, который уволился в начале февраля 2026-го.

