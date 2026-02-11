Из xAI ушли ещё двое сооснователей — компанию покинули Тони У и Джимми Ба

Из компании уволились уже шесть сооснователей из 12. 10 февраля 2026 года о своём уходе из xAI написал Тони У — он поблагодарил гендиректора компании Илона Маска и заявил, что «пришло время для следующей главы». Менее чем через сутки xAI также покинул Джимми Ба, также поблагодарив Маска и не сообщив о своих дальнейших планах.Таким образом, компанию покинули шесть из 12 человек, входивших в число её сооснователей — это может быть «тревожной» тенденцией для xAI, отмечает TechCrunch. В 2024 году Кайл Косик перешёл в OpenAI, в 2025-м из компании уволились Кристиан Сегеди и Игорь Бабушкин, а в начале 2026 года — Грег Янг.Уход У и Ба произошёл на фоне негативной реакции части пользователей и регуляторных расследований в ряде стран из-за функции генерации откровенных изображений в чат-боте Grok, подчёркивает CNBC.В начале февраля 2026 года SpaceX объявила о покупке xAI. Оценка объединённой компании — $1,25 трлн. На фоне сделки по слиянию состояние Маска превысило $800 млрд.#новости #xai