Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Что почитать
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Деньги

Состояние Илона Маска превысило $800 млрд на фоне сделки по слиянию SpaceX и xAI — Forbes

Объединённую компанию оценили в $1,25 трлн, доля Маска в ней составит 43%. Миллиардеру также принадлежит 12% в Tesla.

Фото Reuters
Фото Reuters
  • Маск стал первым в истории человеком, чьё состояние превысило $800 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. На 4 февраля 2026 года его активы, включающие акции и опционы, оцениваются в $852 млрд.
  • Состояние предпринимателя увеличилось на $84 млрд на фоне сделки, в результате которой xAI станет частью SpaceX. О слиянии объявили 3 февраля 2025 года. Оценка объединённой компании — $1,25 трлн.
  • Доля Маска в SpaceX по итогам сделки составит 43%, пишет Forbes. Её стоимость — около $542 млрд. Предпринимателю также принадлежит доля 12% в Tesla, которая оценивается в $178 млрд, а также пакет опционов на $124 млрд. (При сложении приведённых изданием сумм, общее состояние Маска составляет $844 млрд).
  • В текущую оценку состояния Маска не входит пакет вознаграждения, который может принести ему дополнительные акции на сумму до $1 трлн, если Tesla достигнет установленных советом директоров показателей эффективности.
  • За последние несколько месяцев Маск четырежды обновлял рекорды по размеру состояния, отмечает издание. В октябре он стал первым в мире человеком с состоянием в $500 млрд. В декабре оценка превысила $600 млрд, а затем достигла $700 млрд.
Полина Лааксо
Инвестиции
Успеть к июлю 2026 года: почему Илон Маск хочет побыстрее вывести SpaceX на биржу

#новости #маск

6
1
1
1
34 комментария