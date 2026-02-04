Состояние Илона Маска превысило $800 млрд на фоне сделки по слиянию SpaceX и xAI — Forbes

Объединённую компанию оценили в $1,25 трлн, доля Маска в ней составит 43%. Миллиардеру также принадлежит 12% в Tesla. Фото ReutersМаск стал первым в истории человеком, чьё состояние превысило $800 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time Billionaires. На 4 февраля 2026 года его активы, включающие акции и опционы, оцениваются в $852 млрд.Состояние предпринимателя увеличилось на $84 млрд на фоне сделки, в результате которой xAI станет частью SpaceX. О слиянии объявили 3 февраля 2025 года. Оценка объединённой компании — $1,25 трлн.Доля Маска в SpaceX по итогам сделки составит 43%, пишет Forbes. Её стоимость — около $542 млрд. Предпринимателю также принадлежит доля 12% в Tesla, которая оценивается в $178 млрд, а также пакет опционов на $124 млрд. (При сложении приведённых изданием сумм, общее состояние Маска составляет $844 млрд).В текущую оценку состояния Маска не входит пакет вознаграждения, который может принести ему дополнительные акции на сумму до $1 трлн, если Tesla достигнет установленных советом директоров показателей эффективности. За последние несколько месяцев Маск четырежды обновлял рекорды по размеру состояния, отмечает издание. В октябре он стал первым в мире человеком с состоянием в $500 млрд. В декабре оценка превысила $600 млрд, а затем достигла $700 млрд. Полина ЛааксоИнвестиции22 янвУспеть к июлю 2026 года: почему Илон Маск хочет побыстрее вывести SpaceX на биржу Рассказало WSJ.#новости #маск