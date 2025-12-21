Илон Маск стал первым человеком, чьё состояние превысило отметку в $700 млрд

У Ларри Пейджа, занимающего вторую строчку в списке Forbes, почти на $500 млрд меньше. Источник: CNBCСостояние главы Tesla Илона Маска выросло после решения суда в Дэлавере о восстановлении его компенсационного пакета на сумму $56 млрд, утверждённого в 2018 году, пишет Reuters. На декабрь 2025 года он оценивается примерно в $139 млрд.Теперь Forbes оценивает состояние Маска в $748,9 млрд — он стал первым человеком, достигшим этой отметки. На втором месте в списке богатейших людей мира расположился сооснователь Google Ларри Пейдж — его состояние оценивают в $252,6 млрд.В ноябре 2025 года акционеры Tesla одобрили выплату Маску вознаграждения в $1 трлн в случае достижения стратегических целей. План включает 12 траншей акций, которые будут выдаваться при достижении ключевых показателей — увеличение рыночной капитализации Tesla на первом этапе до $2 трлн, а в перспективе до $8,5 трлн, 20 млн проданных автомобилей, 1 млн поставленных роботов и другие.#новости #tesla