Суд в Дэлавере восстановил компенсационный пакет Маска в Tesla на сумму $56 млрд, утверждённый в 2018 году

Изначально суд отменил его в январе 2024 года. Источник: BBCСуд постановил, что полная отмена пакета оставила главу Tesla Илона Маска «без вознаграждения за его время и усилия на протяжении шести лет», пишет Reuters. Совет директоров компании одобрил выплату Маску $56 млрд в 2018 году. В обмен на это Tesla должна была достичь ряда показателей — и у неё, как писало Bloomberg, получилось.По состоянию на декабрь 2025 года компенсационный пакет 2018 года оценивается примерно в $139 млрд, исходя из текущей стоимости акций Tesla, отмечает издание. Если Маск реализует все опционы на акции, предусмотренные в этом пакете, то его доля в компании вырастет с 12,4% до 18,1%.Tesla отзовёт компенсационный пакет на $29 млрд, предложенный Маску в августе 2025 года в качестве «страховки», отмечает TechCrunch. При этом «беспрецедентный» компенсационный пакет для Маска на $1 трлн, одобренный акционерами Tesla в ноябре 2025 года, остаётся в силе.В январе 2024 года суд штата Делавэр отменил решение совета директоров Tesla от 2018 года о выплате Маску компенсационного пакета в размере $56 млрд за работу на посту гендиректора компании, постановив, что оно было принято не в интересах Tesla, а действия совета директоров «контролировались» Маском.В декабре 2024-го суд отказался пересматривать запрет и присудил $345 млн адвокатам акционеров, которые требовали оспорить транзакцию. В марте 2025 года Маск подал апелляцию на это решение.#новости #tesla