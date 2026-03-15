Китайский разработчик ИИ-моделей Moonshot запланировал привлечь до $1 млрд в рамках расширенного раунда при оценке в $18 млрд — Bloomberg

В начале 2026 года стартап оценивали в $4,3 млрд, писали СМИ.Справа — Kimi K2.5. Источник: Moonshot Компания-разработчик чат-бота Kimi начала обсуждать новый раунд инвестиций, рассказали источники Bloomberg. Кто участвует в переговорах, неизвестно. В Moonshot не ответили на запрос о комментарии.В начале января 2026 года китайские СМИ сообщали, что Moonshot привлёк $500 млн от IDG Capital, Alibaba Group и Tencent при оценке в $4,3 млрд. В феврале источники Bloomberg рассказали, что в рамках расширения раунда финансирования компания рассчитывает на оценку в $10 млрд.Основанная в 2023 году Moonshot разрабатывает чат-бота Kimi и одноимённые ИИ-модели. Например, в ноябре 2025 года компания выпустила бесплатную «рассуждающую» модель K2 Thinking с открытым кодом.В январе 2026-го — открытую ИИ-модель Kimi K2.5, которая может повторять интерфейсы по скриншотам и создавать «рои» субагентов для сложных задач. В феврале — Kimi Claw для простого развёртывания OpenClaw.Артур Томилко AI 13 Mar