Таня Боброва
AI

Китайский разработчик ИИ-моделей Moonshot запланировал привлечь до $1 млрд в рамках расширенного раунда при оценке в $18 млрд — Bloomberg

В начале 2026 года стартап оценивали в $4,3 млрд, писали СМИ.

Справа — Kimi K2.5. Источник: Moonshot 
  • Компания-разработчик чат-бота Kimi начала обсуждать новый раунд инвестиций, рассказали источники Bloomberg. Кто участвует в переговорах, неизвестно. В Moonshot не ответили на запрос о комментарии.
  • В начале января 2026 года китайские СМИ сообщали, что Moonshot привлёк $500 млн от IDG Capital, Alibaba Group и Tencent при оценке в $4,3 млрд. В феврале источники Bloomberg рассказали, что в рамках расширения раунда финансирования компания рассчитывает на оценку в $10 млрд.
  • Основанная в 2023 году Moonshot разрабатывает чат-бота Kimi и одноимённые ИИ-модели. Например, в ноябре 2025 года компания выпустила бесплатную «рассуждающую» модель K2 Thinking с открытым кодом.
  • В январе 2026-го — открытую ИИ-модель Kimi K2.5, которая может повторять интерфейсы по скриншотам и создавать «рои» субагентов для сложных задач. В феврале — Kimi Claw для простого развёртывания OpenClaw.
Артур Томилко
AI
Bloomberg: китайские ИТ-компании активно конкурируют за предоставление сервисов на базе OpenClaw — помогают неопытным пользователям настраивать ИИ-агента и выпускают свои оболочки для него

На фоне пользовательского «бума» власти некоторых регионов начали предлагать субсидии для разработчиков и бизнеса, который внедряет ИИ-агентов, а капитализация техкомпаний выросла больше чем на $100 млрд.

Очередь на установку OpenClaw в Пекине. Фото Getty Images 

