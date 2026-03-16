Microsoft отказалась от внедрения ИИ-функций в уведомления, «Настройки» и «Проводник» на фоне критики Windows 11 — Windows Central

Компания планирует снизить число функций на базе Copilot в 2026 году.Функция подсказок Copilot в уведомлениях, которую анонсировали в 2024 году, но так и не внедрили. Источник: MicrosoftMicrosoft отказалась от выпуска некоторых ИИ-функций на базе Copilot для Windows 11, которые анонсировали вместе с компьютерами Copilot Plus PC в 2024 году, пишет Windows Central со ссылкой на источники, «знакомые с планами» компании.По их словам, это часть курса на снижение репутационных рисков из-за критики Windows 11, «перегруженной искусственным интеллектом».Среди отменённых опций — функция быстрых запросов Copilot через уведомления от приложений. Например, под уведомлением с рабочим сообщением из Outlook могла появится подсказка «пересказать презентацию» — при нажатии Copilot мог выполнить запрос автономно и отправить ответ коллеге в рабочем письме. Также отказались от интеграции Copilot в поиск в «Настройках» и функции «Проводника».В ответ на запрос издания Microsoft заявила, что компания тестирует некоторые функции в закрытом режиме, и со временем они могут «меняться, удаляться или заменяться по мере сбора отзывов от клиентов».По словам источников, в 2026 году компания планирует сократить количество ИИ-функций в Windows 11 и «аккуратнее» подходить к внедрению Copilot в системные приложения и интерфейсы.После того как компания заявила о намерении сделать «агентную ОС» и внедрить ИИ-помощника Copilot во все программы, пользователи соцсетей придумали уничижительный термин Microslop, чтобы высмеять попытки Microsoft «наводнить» Windows 11 бесполезными ИИ-функциями.В марте 2026 года слово Microslop внесли в перечень запрещённых в официальном сообществе Discord, посвящённом Copilot. Любое сообщение с ним блокировалось из-за «неприемлемой фразы», а позже модераторы совсем ограничили доступ к сообществу.#новости #microsoft