«Мы делаем ИИ-ПК»: Microsoft добавила в Windows 11 функцию вызова голосового помощника Copilot, он сможет просматривать экран пользователя

У участников программ раннего тестирования Windows Insiders и Copilot Labs появится экспериментальный режим ИИ-агента Copilot Actions, который анонсировали весной 2025-го. Он позволит Copilot выполнять действия в браузере за пользователя и работать с документами, таблицами и другими локальными файлами в Windows. В сложных приложениях ИИ-агент пока может допускать ошибки, предупредили в компании.