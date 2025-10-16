«Мы делаем ИИ-ПК»: Microsoft добавила в Windows 11 функцию вызова голосового помощника Copilot, он сможет просматривать экран пользователя

ИИ-агент может анализировать действия на компьютере и давать подсказки в голосовом режиме.Голосовой помощник включён во время работы в PowerPoint. Источник: MicrosoftMicrosoft анонсировала несколько обновлений в рамках стратегии по «превращению компьютеров в ИИ-ПК». Они появятся в Windows 11 в течение недели с 16 октября 2025 года.Компания добавила возможность вызывать ИИ-помощника Copilot Voice командой «Привет, Copilot» для всех пользователей. Он может просматривать экран и давать советы голосом.Для этого Microsoft открыла всем пользователям доступ к функции Copilot Vision, которую тестировали в рамках программы Windows Insiders с июля 2025 года. Copilot сможет, например, подсказать, как выполнить задачу в программе, устранить неполадки в системе или пройти игру.Источник: Microsoft У участников программ раннего тестирования Windows Insiders и Copilot Labs появится экспериментальный режим ИИ-агента Copilot Actions, который анонсировали весной 2025-го. Он позволит Copilot выполнять действия в браузере за пользователя и работать с документами, таблицами и другими локальными файлами в Windows. В сложных приложениях ИИ-агент пока может допускать ошибки, предупредили в компании.В режиме предварительного тестирования запустят интеграции Copilot со сторонними приложениями: OneDrive, Outlook, Google, сервисами Google и другими. Например, ИИ-помощник сможет экспортировать данные в Excel или PowerPoint.Компания также интегрирует в Windows ИИ-агента Manus в режиме закрытого предварительного тестирования.Microsoft планирует полностью перестроить ОС вокруг технологии искусственного интеллекта, рассказал директор компании по маркетингу Юсуф Мехди. Он назвал возможность использовать голосового помощника Copilot во всех процессах на устройстве «следующим витком эволюции». Голосовой ввод, по его мнению, станет основным способом взаимодействия с компьютером наряду с клавиатурой и мышью.В конце сентября 2025 года Microsoft добавила агентские функции в Word и Excel. Copilot помогает генерировать таблицы и документы по запросу.С 14 октября Microsoft прекратила поддержку Windows 10. Компания не будет предоставлять обновления безопасности и исправлять ошибки. Устройства с Windows 10 продолжат работать, но будут «более уязвимыми для вирусов и вредоносных программ».#новости