Microsoft анонсировала обновление Copilot: чат-бот сможет бронировать столики, создавать подкасты, проводить исследования и другое

Компания планирует добавлять функции постепенно, но конкретными сроками не делится.Microsoft анонсировала Actions — функцию для выполнения чат-ботом задач за пользователя, например, бронирования столика в ресторане. Среди поддерживаемых сайтов — Booking.com, Expedia, Kayak, OpenTable, Priceline, 1-800-Flowers.com, Tripadvisor, Skyscanner, Viator и Vrbo.Источник: Microsoft Компания не поделилась деталями, как именно будет работать Actions, но функция похожа на те, что анонсировали другие ИИ-компании, отмечает The Verge. В частности, у OpenAI есть ИИ-агент Operator, у Google — Project Mariner.Также Microsoft рассказала про другие опции. Например, Copilot сможет генерировать «ИИ-подкасты», отслеживать цены на выбранные товары и совершать покупки с помощью функции Shopping.Источник: MicrosoftПредставленная в конце 2024 года функция Vision, которая позволяет ИИ просматривать посещаемые пользователем сайты и отвечать на вопросы об их содержимом, теперь доступна на мобильных устройствах и в Windows. Например, Copilot сможет ответить на вопросы об окружении пользователя, «просматривая» видео с камеры в реальном времени.Бот получит функцию Deep Research для «многоэтапных исследований», Pages для «организации контента и мыслей» и «память» для запоминания предпочтений пользователя (можно выбрать, какой тип информации сможет запоминать чат-бот, или вовсе отключить эту опцию).Copilot Pages. Источник: MicrosoftCopilot Memory. Источник: MicrosoftПредварительные версии этих функций будут добавлять в течение «ближайших недель и месяцев» начиная с 4 апреля 2025 года. Доступность зависит от «платформы, рынка и языка».#новости #copilot #microsoft